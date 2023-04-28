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Земельные участки с видом на горы в Municipal Unit of Lefkada, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Kariotes, Греция
Земельные участки 1 комната
Kariotes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
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