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Земельные участки в Municipal Unit of Larissos, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Кагкади, Греция
Земельные участки 1 комната
Кагкади, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 3723 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Кагкади, Греция
Земельные участки 1 комната
Кагкади, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 3723 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лакопетра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается земельный участок площадью 87289 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земельный участок …
Земельные участки 1 комната в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лакопетра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается земельный участок площадью 150098 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории под…
Земельные участки 1 комната в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лакопетра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 22534 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Продаются три земе…
Земельные участки 1 комната в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лакопетра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 42600 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Участок расположен…
Земельные участки 1 комната в Кагкади, Греция
Земельные участки 1 комната
Кагкади, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 7445 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земель…
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