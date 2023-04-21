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Земельные участки в Municipal Unit of Kranidi, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 158,000
Продается земельный участок площадью 13658 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На те…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагается на продажу земельный участок ,с постройками, который может быть использован под…
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