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Земельные участки с видом на море в Municipal Unit of Kalamos, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в demos leukadas, Греция
Земельные участки 1 комната
demos leukadas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 685 кв.м. на Ионических островах. На территории строени…
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