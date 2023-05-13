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Земельные участки с видом на горы в Municipal Unit of Kalamos, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната
Episkopi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 4010 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната
Episkopi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1840 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната
Episkopi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1010 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
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