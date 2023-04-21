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Земельные участки в Municipal Unit of Evrostina, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Lykoporia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lykoporia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 42,000
Продается земельный участок площадью 455 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Lykoporia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lykoporia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 99,000
Продается земельный участок площадью 2093 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории под…
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