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Земельные участки с видом на горы в Municipal unit of Efkarpia, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 24000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
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