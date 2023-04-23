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Земельные участки в Municipal unit of Efkarpia, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки
Municipal unit of Efkarpia, Греция
-1 Этаж
€ 690,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 1 m2, Код. HPS485, 690.000 €
Земельные участки в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки
Municipal unit of Efkarpia, Греция
-1 Этаж
€ 330,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 700 m2, Код. HPS2953, 330.000 €
Земельные участки 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 62,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 182 кв.м. в Салониках. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
В западной части г.Салоники продается земельный участок площадью 3500кв.м с возможностью зас…
Земельные участки 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 162 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,350,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 907 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 880,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8125 кв.м. в Салониках. На территории стро…
Земельные участки 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 24000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 240 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
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