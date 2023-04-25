Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Dafni - Ymittos

Земельные участки в Municipal Unit of Dafni, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 173,000
Земельный участок расположен в районе Неос Космос
Земельные участки 1 комната в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 136 кв.м. в Афинах. На территории строение…
Realting.com
Перейти