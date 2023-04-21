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Земельные участки в Municipal Unit of Chalastra, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в demos delta, Греция
Земельные участки 1 комната
demos delta, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,600,000
Продается земельный участок площадью 69499 кв.м. в пригороде города Салоники
Земельные участки 1 комната в demos delta, Греция
Земельные участки 1 комната
demos delta, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 888 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в demos delta, Греция
Земельные участки 1 комната
demos delta, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в demos delta, Греция
Земельные участки 1 комната
demos delta, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 52,000
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
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