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Земельные участки с видом на море в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Kato Assos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Assos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Земельный участок в которым ест возможность построит 240 + 40 кв.м расположен в районе Врахати
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