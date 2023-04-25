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Земельные участки в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Kato Assos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Assos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Земельный участок в которым ест возможность построит 240 + 40 кв.м расположен в районе Врахати
Земельные участки 1 комната в Kato Assos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Assos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Участок в которым есть возможность построит 240 кв.м расположен в районе Врахати В наличие и…
Земельные участки 1 комната в Kato Assos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Assos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Участок в которым есть возможность построит 400 кв.м расположен в районе Врахати В наличие и…
Земельные участки 1 комната в Kato Assos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Assos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Земельный участок в которым есть возможность построит 1900 кв.м расположен в районе Врахати
Земельные участки 1 комната в Kato Assos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Assos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Земельный участок в которым есть возможность построит 800 кв.м расположен в районе Врахати
Земельные участки 1 комната в Kato Assos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Assos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Участок расположен в районе Ассос, в префектуре Коринтия
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