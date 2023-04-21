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Земельные участки в Municipal Unit of Artemisia, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Луха, Греция
Земельные участки 1 комната
Луха, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Лагкадакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лагкадакия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Закинф. На территори…
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