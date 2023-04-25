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  5. Municipality of Elliniko - Argyroupoli

Земельные участки в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Афинах. На территории строение, земельный у…
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