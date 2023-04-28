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Земельные участки с видом на море в Municipal Unit of Apollonioi, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Evgiros, Греция
Земельные участки 1 комната
Evgiros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 23940 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный …
Земельные участки 1 комната в Evgiros, Греция
Земельные участки 1 комната
Evgiros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Evgiros, Греция
Земельные участки 1 комната
Evgiros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается земельный участок площадью 31000 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Athani, Греция
Земельные участки 1 комната
Athani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается земельный участок площадью 13650 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
Земельные участки 1 комната в Athani, Греция
Земельные участки 1 комната
Athani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5048 кв.м. на Ионических островах. На терр…
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