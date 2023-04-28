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Земельные участки в Municipal Unit of Antirrio, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в ano platanites, Греция
Земельные участки 1 комната
ano platanites, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 400 кв.м. в центральной Греции. На террито…
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