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Земельные участки в Municipal Unit of Akrata, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в peristera, Греция
Земельные участки 1 комната
peristera, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с в…
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