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  7. Municipal Unit of Agios Athanasios

Земельные участки в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Xirochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Xirochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 29,900
Продается земельный участок площадью 9931 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории з…
Земельные участки 1 комната в Anchialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продаётся земельный участок площадью 2183 кв.м в пригороде города Салоник. Возможная площадь…
Земельные участки 1 комната в Anchialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Предлагаем Вашему вниманию земельный участок площадью 6000 кв.м в пригороде Салоник. На учас…
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