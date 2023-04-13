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Греция
Купить земельный участок с видом на горы в Греции
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2 718 объектов найдено
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Земельные участки
Afetes, Греция
€ 3,500,000
Участок земли на продажу на юге Лефокастро, Греция, предлагает уникальную возможность для ин…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 317 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на горы, на город
Земельные участки 3 спальни
Pano Saktouria, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 530,000
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комната
Ano Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 401 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колодец…
Земельные участки 1 комната
Lakones, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1482 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море, на …
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Китрос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колоде…
Земельные участки 1 комната
Kato Korakiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
300 000 м²
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 300000 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на горы
Земельные участки
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
Земельные участки
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 19950 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 180000 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на гор…
Земельные участки
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 60000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
Земельные участки
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 55000 кв.м. на острове Крит. На территории строение, по…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
6 250 м²
€ 385,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6250 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 8926 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 8,050,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 230000 кв.м. на острове Крит. На территори…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
2 577 м²
€ 425,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2577 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки
периферия Крит, Греция
3 877 м²
€ 400,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 200 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки
Греция, Греция
1 790 м²
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 1790 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,410,000
Продается земельный участок площадью 16039 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на …
Земельные участки
Македонии и Фракии, Греция
€ 2,000,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 8900 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 366,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4695 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 510,000
Продается земельный участок площадью 23306 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 33000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
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