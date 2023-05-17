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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Милос, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 400000 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид …
Земельные участки 1 комната в Адамас, Греция
Земельные участки 1 комната
Адамас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 11570 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
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