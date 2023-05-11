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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Мессения, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в megale mantineia, Греция
Земельные участки 1 комната
megale mantineia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Врузес, Греция
Земельные участки 1 комната
Врузес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Неро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Каламата, Греция
Земельные участки 1 комната
Каламата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната в peribolakia, Греция
Земельные участки 1 комната
peribolakia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Земельные участки 1 комната в elaiochori, Греция
Земельные участки 1 комната
elaiochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Земельные участки 1 комната в elaiochori, Греция
Земельные участки 1 комната
elaiochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Pedino, Греция
Земельные участки 1 комната
Pedino, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в megale mantineia, Греция
Земельные участки 1 комната
megale mantineia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Земельные участки 1 комната в Tseria, Греция
Земельные участки 1 комната
Tseria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
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