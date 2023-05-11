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Земельные участки с видом на горы в периферийная единица Мессения, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в megale mantineia, Греция
Земельные участки 1 комната
megale mantineia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Неро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 66,000
Земельные участки 1 комната в peribolakia, Греция
Земельные участки 1 комната
peribolakia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Земельные участки 1 комната в elaiochori, Греция
Земельные участки 1 комната
elaiochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
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