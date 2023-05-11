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Земельные участки в периферийная единица Мессения, Греция

41 объект найдено
Земельные участки в Трикорфо, Греция
Земельные участки
Трикорфо, Греция
Площадь 4 913 м²
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Василици, Греция
Земельные участки 1 комната
Василици, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Земельные участки в Кардамили, Греция
Земельные участки
Кардамили, Греция
Площадь 4 454 м²
€ 700,000
Земельные участки 1 комната в Каламаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Каламаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 260,000
Земельные участки 1 комната в megale mantineia, Греция
Земельные участки 1 комната
megale mantineia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в elaiochori, Греция
Земельные участки 1 комната
elaiochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Земельные участки 1 комната в elaiochori, Греция
Земельные участки 1 комната
elaiochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 30,000
Земельные участки 1 комната в elaiochori, Греция
Земельные участки 1 комната
elaiochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 15,000
Земельные участки 1 комната в Евангелисмос, Греция
Земельные участки 1 комната
Евангелисмос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Кипарисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Кипарисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Земельные участки 1 комната в Лаханада, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаханада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Лаханада, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаханада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Неро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 66,000
Земельные участки 1 комната в Врузес, Греция
Земельные участки 1 комната
Врузес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Неро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Каламата, Греция
Земельные участки 1 комната
Каламата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Неро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 240,000
Земельные участки 1 комната в peribolakia, Греция
Земельные участки 1 комната
peribolakia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Земельные участки 1 комната в elaiochori, Греция
Земельные участки 1 комната
elaiochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Земельные участки 1 комната в elaiochori, Греция
Земельные участки 1 комната
elaiochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Pedino, Греция
Земельные участки 1 комната
Pedino, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в megale mantineia, Греция
Земельные участки 1 комната
megale mantineia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Земельные участки 1 комната в Лаханада, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаханада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Земельные участки 1 комната в megale mantineia, Греция
Земельные участки 1 комната
megale mantineia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Земельные участки 1 комната в Корони, Греция
Земельные участки 1 комната
Корони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 175,000
Земельные участки 1 комната в Этая, Греция
Земельные участки 1 комната
Этая, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 32,000
Земельные участки 1 комната в Корифасьо, Греция
Земельные участки 1 комната
Корифасьо, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 690,000
Земельные участки 1 комната в kato berga, Греция
Земельные участки 1 комната
kato berga, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
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