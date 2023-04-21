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Земельные участки в Мегара, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Мегара, Греция
Земельные участки 1 комната
Мегара, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 1322 кв.м. в Аттике
Земельные участки 1 комната в Мегара, Греция
Земельные участки 1 комната
Мегара, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Земельный участок расположен в районе Мегара
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