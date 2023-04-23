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Земельные участки с видом на горы в Маркопулон, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 5 комнат в Маркопулон, Греция
Земельные участки 5 комнат
Маркопулон, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 56,000
Продается земельный участок площадью 950 кв.м. в Аттике. Имеет великолепный вид на море, на …
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