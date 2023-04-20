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Земельные участки с видом на море в Малия, Греция

19 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 692,000
Продается земельный участок площадью 31430 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 1864 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 733 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, подве…
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 365,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1450 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3650 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 171,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 336,000
Предлагается к продаже участок площадью 4000 кв.м, на Крите. Участок может построить 200 кв.…
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 896 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 14000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 960 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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