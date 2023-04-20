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Греция
Крит
периферия Крит
District of Heraklion
Малия
Земельные участки с видом на горы в Малия, Греция
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17 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 88,000
Продается земельный участок площадью 485 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Krasion, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 39,000
Продается земельный участок площадью 860 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Мохос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 692,000
Продается земельный участок площадью 31430 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 1864 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 365,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1450 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 171,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 336,000
Предлагается к продаже участок площадью 4000 кв.м, на Крите. Участок может построить 200 кв.…
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 406,000
Продается земельный участок площадью 1084 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 203,000
Продается земельный участок площадью 542 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 330 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Мохос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 32,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 14000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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