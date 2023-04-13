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Купить земельный участок с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

986 объектов найдено
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
Земельные участки 1 комнатав Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 484 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комнатав Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 2190 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комнатав Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 2190 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 360,000
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 2281 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 992 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 14,990,000
Продается земельный участок площадью 200000 кв.м. в Салониках. Имеет великолепный вид на мор…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 24000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 380,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
10 000 м²
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 1,800,000
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 6250 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 350,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
16 313 м²
€ 425,000
Продается земельный участок площадью 16313 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 4,500,000
Продается земельный участок площадью 66897 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 11500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 330,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
15 000 м²
€ 2,250,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 1,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5200 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 2090 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. в Кавале. Имеет вид на море
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 17625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 14400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 12646 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 7104 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 1123 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
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