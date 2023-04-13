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Греция
Македонии и Фракии
Купить земельный участок в Македонии и Фракии, Греция
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4 712 объектов найдено
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Земельные участки
Скала Рахонио, Греция
€ 280,000
Property Code. 11277 - Plot FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou for €280.000 . Discover the f…
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 170,000
Property Code. 11275 - Plot FOR SALE in Thasos Limenaria for €170.000. Discover the features…
Земельные участки
Неа-Скиони, Греция
-1 Этаж
€ 300,000
Nea Skioni ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4003 m2, Код. HPS3783, 300.000 €
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
Земельные участки 1 комната
Portes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 8014 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната
Неа-Фокея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 13310 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки
Скала Рахонио, Греция
€ 250,000
Код недвижимости. 11273 - Участок для продажи в Тасос Скала Рахониу для € 250.000 . Откройте…
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 155,000
Код недвижимости. 11271 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 155.000. Откройте для …
Земельные участки
Kalyves Polygyrou, Греция
900 м²
€ 240,000
Участок площадью 900 кв. М расположен в деревне Калывес, всего в 100 метрах от большого песч…
Земельные участки
Ормос Принос, Греция
€ 45,000
Код недвижимости. 11270 - Участок для продажи в Тасос Ормос Приноу для € 45.000 . Откройте д…
Земельные участки
Теологос, Греция
€ 50,000
Код недвижимости. 11267 - Участок для продажи в Thasos Theologos для € 50.000. Откройте для …
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки
Metamorfosi, Греция
388 м²
€ 56,000
Земля составляет 388 кв. Метров и расположена в пригороде деревни Метаморфоси в копексе для …
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
5 670 м²
€ 45,000
Площадь участка составляет 5670 кв. М. Расположен в пригороде города Неа Мудания, в 3500 мет…
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 484 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 17,000
Продается земельный участок площадью 253 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строени…
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 317 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на горы, на город
Земельные участки 1 комната
Alonia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Ano Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 33,000
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведена вода
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 3 спальни
Сикея, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната
Ano Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 401 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колодец…
Земельные участки 2 спальни
Neo Keramidi, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается земельный участок площадью 5495 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 2190 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 2190 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната
Неа-Фокея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается земельный участок площадью 4344 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Skala Fourkas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Район: Фурка
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