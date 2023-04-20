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Земельные участки в Лутракион, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается земельный участок площадью 4475 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Имеет вид на море,…
Земельные участки 1 комната в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,600,000
Земельный участок в которым есть возможность построить 1.200кв.м расположен в Лутраки
Земельные участки 1 комната в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 1486 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
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