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Земельные участки в Ликсурион, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Ликсурион, Греция
Земельные участки 1 комната
Ликсурион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 3110 кв.м. в Кефалонии. На территории колодец, подведен…
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