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Земельные участки с видом на горы в Литохоро, Греция

29 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельны…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 306 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 924 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 715 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 1208 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 215 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 260 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 1123 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 235 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 18,000
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 184,000
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 12300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 188 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 297 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 66,000
Продается земельный участок площадью 13308 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет в…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 19,000
Продается земельный участок площадью 1013 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на море, н…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 27,000
Продается земельный участок площадью 1386 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на море, н…
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