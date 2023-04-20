Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Liti

Земельные участки с видом на горы в Liti, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 705 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 810 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Realting.com
Перейти