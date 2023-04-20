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Земельные участки в Liti, Греция

11 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Предлагаем Вашему вниманию земельный участок 2600 кв.м в курортном поселке недалеко от г. Са…
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 12200 кв.м. в Салониках. К участку подведены вода, элек…
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 8400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 956,000
Продается земельный участок площадью 13505 кв.м. в Салониках
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. в Салониках
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 12737 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 22,000
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 705 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 810 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 33,000
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода
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