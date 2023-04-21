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Земельные участки в Линдос, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Pylonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Pylonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок в населенном пункте Лардос, в Южной части о.Родос. Участок разме…
Земельные участки 1 комната в Линдос, Греция
Земельные участки 1 комната
Линдос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 12400 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
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