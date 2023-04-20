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Земельные участки в Limenas Markopoulou, Греция

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 292 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 280 кв.м. в Аттике. На территории подведен…
Земельные участки в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки
Айос-Спиридон, Греция
902 м²
€ 650,000
ID: 1357 -Sinetairismos Politexneiou, Vravrona SOLD Land of 902 sq.m. Price: 650.000 € Plot…
Земельные участки 1 комната в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. в Аттике. Участок находится в районе Порто Рафт…
Земельные участки 1 комната в Limenas Markopoulou, Греция
Земельные участки 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 67,000
Продается земельный участок площадью 283 кв.м. в Аттике. На территории строение, подведена в…
Земельные участки 1 комната в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 730,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в Limenas Markopoulou, Греция
Земельные участки 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 282 кв.м. в Аттике. Земельный участок расположен в райо…
Земельные участки 2 комнаты в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 2 комнаты
Айос-Спиридон, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Земельный участок в которым есть возможность построить 100 кв.м расположен в районе Артемида
Земельные участки 1 комната в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 600 кв.м. в Аттике. На территории строение…
Земельные участки 1 комната в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается земельный участок площадью 1230 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в Limenas Markopoulou, Греция
Земельные участки 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 470 кв.м. в Аттике. На территории строение, подведена в…
Земельные участки 1 комната в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 625 кв.м. в Аттике. На территории строение, подведена в…
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