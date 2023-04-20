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Земельные участки с видом на море в Лимин-Херсонису, Греция

47 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 399,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 44,000
Продается земельный участок площадью 841 кв.м. на острове Крит.Земельный участок не предназн…
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 299,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4114 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 760 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3300 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается компанияс ограниченной ответственностью, владеющая огромной территорией площадью 3…
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 8333 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 77000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 366 кв.м. на острове Крит.Земельный участо…
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 3 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 3 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 683,000
Продается земельный участок площадью 1150 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 1379 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на горы,…
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,150,000
Предлагается на продажу уникальный участок всего в 10 метрах от пляжа в Херсониссосе с возмо…
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Piskopiano, Греция
Земельные участки 1 комната
Piskopiano, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Земельный участок общей площадью 29 063,96 кв.м расположен на о. Крит (Греция) за пределами …
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 72,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Piskopiano, Греция
Земельные участки 1 комната
Piskopiano, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 1080 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Piskopiano, Греция
Земельные участки 1 комната
Piskopiano, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4060 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Piskopiano, Греция
Земельные участки 1 комната
Piskopiano, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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