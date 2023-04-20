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Греция
Крит
периферия Крит
District of Heraklion
Лимин-Херсонису
Земельные участки в Лимин-Херсонису, Греция
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93 объекта найдено
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 399,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 269,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 900 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Piskopiano, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 199,000
Продается земельный участок площадью 4423 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 2050 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 1598 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 365,000
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 44,000
Продается земельный участок площадью 841 кв.м. на острове Крит.Земельный участок не предназн…
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 299,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4114 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 149,000
Продается земельный участок площадью 405 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 760 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит.Земельный участок не предназ…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Предлагается к продаже угловой участок в Херсониссосе. Земельный участок 1970 кв.м., строит …
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 32,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 660 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 9600 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 4750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок под застройку в Ано Херсониссос, всего в 3 минутах езды от дерев…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3300 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 390,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается компанияс ограниченной ответственностью, владеющая огромной территорией площадью 3…
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 610 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 8333 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 351 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 77000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 215 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 335 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
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