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Земельные участки с видом на горы в Лименария, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Лименария, Греция
Земельные участки 1 комната
Лименария, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4308 кв.м. на острове Тасос. На территории…
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