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Земельные участки в Лименария, Греция

28 объектов найдено
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 170,000
Property Code. 11275 - Plot FOR SALE in Thasos Limenaria for €170.000. Discover the features…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 155,000
Код недвижимости. 11271 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 155.000. Откройте для …
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 115,000
Код недвижимости. 11232 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 115.000 . Откройте для…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 35,000
Код недвижимости. 11203 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 35.000 . Откройте для …
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 130,000
Код недвижимости. 11202 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 130.000 . Откройте для…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 110,000
Property Code. 11144 - Plot FOR SALE in Thasos Limenaria for €110.000. Discover the features…
Земельные участки 1 комната в Потос, Греция
Земельные участки 1 комната
Потос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 5331 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 52,000
Код недвижимости. 11041 - Участок для продажи в Thasos Limenaria за € 55.000. Откройте для с…
Земельные участки в Каливия, Греция
Земельные участки
Каливия, Греция
€ 20,000
Код недвижимости. 11038 - Участок для продажи в Тасос Агиос Георгиос для € 20.000. Откройте …
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 170,000
Код недвижимости. 11037 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 170.000. Откройте для …
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
100 м²
€ 25,000
Тассос, Лименария: Продается участок 100 кв.м. в центре Лименарии, в очень хорошем месте, вс…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 70,000
Property Code. 1955 - Plot FOR SALE in Thasos Limenaria for €70.000. Discover the features o…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 53,000
Участок в районе Лименария в Тасосе. Он имеет общую площадь 1326 кв.м. Он ровный и пригодный…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 50,000
Участок в районе Лименария в Тасосе. Он имеет общую площадь 442 кв.м. Он ровный и пригодный …
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 20,000
Plot in the area of Limenaria in Thassos. It has a total area of 100 sq.m. It is even and bu…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 80,000
Участок в районе Лименария в Тасосе. Он имеет общую площадь 1187 кв.м. Он ровный и пригодный…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 45,000
Plot in the area of Limenaria in Thassos. It has a total area of 97 sq.m. It is even and bui…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 21,000
Plot in the area of Limenaria in Thassos. It has a total area of 286 sq.m. It is buildable a…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 12,000
Неделимый участок в районе Лименарии в Тасосе. Он имеет общую площадь 340 кв.м. Он имеет стр…
Земельные участки в Потос, Греция
Земельные участки
Потос, Греция
€ 400,000
Plot in the area of Potos in Thassos. With a total area of 1350 sq.m. It is located just 300…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 45,000
Строительный участок 149 кв.м в районе Лименария в Тассосе. Он имеет строительный фактор 1,0…
Земельные участки в Потос, Греция
Земельные участки
Потос, Греция
€ 80,000
Property Code. 1507 - Plot FOR SALE in Thasos Potos for €80.000 . Discover the features of t…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 115,000
Код недвижимости. 1375 - Участок для продажи в Тасос Лименария за € 115.000. Откройте для се…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 63,000
Property Code. 1373 - Plot FOR SALE in Thasos Limenaria for €63.000 Exclusivity. Discover th…
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 140,000
Участок в районе Лименария в Тасосе. Он имеет общую площадь 1002 кв.м. Он ровный и пригодный…
Земельные участки 1 комната в Потос, Греция
Земельные участки 1 комната
Потос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 360 кв.м. на острове Тасос. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в Лименария, Греция
Земельные участки 1 комната
Лименария, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1080 кв.м. на острове Тасос. На территории…
Земельные участки 1 комната в Лименария, Греция
Земельные участки 1 комната
Лименария, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4308 кв.м. на острове Тасос. На территории…
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