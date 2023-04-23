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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Лесбос, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 20226 кв.м. на островах Греции. На территории с возможн…
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
Земельные участки 1 комната в Skala Sykamineas, Греция
Земельные участки 1 комната
Skala Sykamineas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 20226 кв.м. на островах Греции. На территории с возможн…
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