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Земельные участки в периферийная единица Лесбос, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 530,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3888 кв.м. на островах Греции. На территор…
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в регионе Спорады. На территории строение, п…
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 20226 кв.м. на островах Греции. На территории с возможн…
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
Земельные участки 1 комната в Skala Sykamineas, Греция
Земельные участки 1 комната
Skala Sykamineas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 20226 кв.м. на островах Греции. На территории с возможн…
Земельные участки 1 комната в Petra, Греция
Земельные участки 1 комната
Petra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 27000 кв.м. на островах Греции. На террито…
Земельные участки 1 комната в Мистегна, Греция
Земельные участки 1 комната
Мистегна, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 302 кв.м. на островах Греции. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Мистегна, Греция
Земельные участки 1 комната
Мистегна, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3888 кв.м. на островах Греции. На территор…
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