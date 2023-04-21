Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Северные Эгейские острова

Земельные участки в периферийная единица Лемнос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Варос, Греция
Земельные участки 1 комната
Варос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 205,000
На продажу выставлен земельный участок площадью 92.000 кв.м на острове Лемнос (Лимнос) в рай…
Realting.com
Перейти