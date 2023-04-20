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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Лефкас, Греция

17 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Evgiros, Греция
Земельные участки 1 комната
Evgiros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 23940 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный …
Земельные участки 1 комната в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната
Episkopi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 4010 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната
Episkopi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1010 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната
Episkopi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1840 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в demos leukadas, Греция
Земельные участки 1 комната
demos leukadas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 685 кв.м. на Ионических островах. На территории строени…
Земельные участки 1 комната в Evgiros, Греция
Земельные участки 1 комната
Evgiros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Evgiros, Греция
Земельные участки 1 комната
Evgiros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается земельный участок площадью 31000 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Athani, Греция
Земельные участки 1 комната
Athani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается земельный участок площадью 13650 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
Земельные участки 1 комната в Athani, Греция
Земельные участки 1 комната
Athani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5048 кв.м. на Ионических островах. На терр…
Земельные участки 1 комната в Agios Nikitas, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Nikitas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 3768 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Kariotes, Греция
Земельные участки 1 комната
Kariotes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната
Poros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Продается земельный участок площадью 190000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море,…
Земельные участки 1 комната в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната
Poros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается земельный участок площадью 137000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море,…
Земельные участки 1 комната в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната
Poros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 22182 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море, …
Земельные участки 1 комната в Alexandros, Греция
Земельные участки 1 комната
Alexandros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 128,000
Продается земельный участок площадью 778 кв.м. на Ионических островах. На территории земельн…
Земельные участки 1 комната в Alexandros, Греция
Земельные участки 1 комната
Alexandros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается земельный участок площадью 4413 кв.м. на Ионических островах. На территории земель…
Земельные участки 1 комната в Alexandros, Греция
Земельные участки 1 комната
Alexandros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается земельный участок площадью 6179 кв.м. на Ионических островах. На территории земель…
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