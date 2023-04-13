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Купить земельный участок с видом на горы в периферийная единица Ласити, Греция

264 объекта найдено
Земельные участки 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 12,000
Продается земельный участок площадью 1003 кв.м. на острове Крит.Земельный участок не предназ…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 119,000
Продается земельный участок площадью 1654 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 4040 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 720 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 89,000
Продается земельный участок площадью 2375 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав Elounda, Греция
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 29981 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 301 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,500
Продается земельный участок площадью 8300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 3460 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 5859 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 60000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 12765 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Пано Элунда, Греция
Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается земельный участок площадью 2900 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав Vainia, Греция
Земельные участки 1 комната
Vainia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 11500 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комнатав Municipality of Pachia Ammos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pachia Ammos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 10650 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комнатав Epano Luma, Греция
Земельные участки 1 комната
Epano Luma, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав Epano Luma, Греция
Земельные участки 1 комната
Epano Luma, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 820000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комнатав District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 24820 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната
Пилалимата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 37000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Палекастрон, Греция
Земельные участки 1 комната
Палекастрон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 55000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 563 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается земельный участок площадью 8200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав koinoteta oreinou, Греция
Земельные участки 1 комната
koinoteta oreinou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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