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Земельные участки в Лангадас, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Chrysavgi, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysavgi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Лангадас, Греция
Земельные участки 1 комната
Лангадас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается земельный участок площадью 1080 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участки 1 комната в Лангадас, Греция
Земельные участки 1 комната
Лангадас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 1182 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участки 1 комната в Лангадас, Греция
Земельные участки 1 комната
Лангадас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 1061 кв.м. в пригороде города Салоники
Земельные участки 1 комната в Лангадас, Греция
Земельные участки 1 комната
Лангадас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 330 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
Земельные участки 1 комната в Irakleio, Греция
Земельные участки 1 комната
Irakleio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Irakleio, Греция
Земельные участки 1 комната
Irakleio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Perivolaki, Греция
Земельные участки 1 комната
Perivolaki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 270 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
Земельные участки 1 комната в Perivolaki, Греция
Земельные участки 1 комната
Perivolaki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 500 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
Земельные участки 1 комната в Chrysavgi, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysavgi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 9500 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
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