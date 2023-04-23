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Земельные участки в Кипарисия, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Кипарисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Кипарисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 5025 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Врузес, Греция
Земельные участки 1 комната
Врузес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 15850 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Стасио, Греция
Земельные участки 1 комната
Стасио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 1280 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
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