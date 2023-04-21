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Земельные участки с видом на море в Кими, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Чили, Греция
Земельные участки 1 комната
Чили, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 310 кв.м. на острове Эвия. Имеет вид на море. Также пре…
Земельные участки 1 комната в Кими, Греция
Земельные участки 1 комната
Кими, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Участок расположен на острове Эвия, в городке Кими
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