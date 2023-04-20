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Земельные участки в Кринидес, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки в Кринидес, Греция
Земельные участки
Кринидес, Греция
744 м²
€ 40,000
Филиппы, Криниды: Продается светлый и плоский участок 744 кв.м с фасадом 24м. с коэффициенто…
Земельные участки в Lydia, Греция
Земельные участки
Lydia, Греция
1 400 м²
€ 20,000
ID: #LA180 - Kavala Prefecture, Filippoi: FOR SALE inclining plot 1400sqm facade. It is loca…
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