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Земельные участки в Korydallos, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Korydallos, Греция
Земельные участки 1 комната
Korydallos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 147 кв.м. в Афинах. Земельный участок находится в район…
Земельные участки 1 комната в Korydallos, Греция
Земельные участки 1 комната
Korydallos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Предлагается на продажу земельный участок (в том числе дом площадью 68 кв.м), на котором ест…
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